В Москве простятся с телеведущим Михаилом Зеленским

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским пройдет в Москве в среду, гражданская панихида состоится в ритуальном зале на Троекуровском кладбище.

Зеленский умер 11 января на 47-м году жизни из-за сердечного приступа. Он находился на отдыхе в Доминиканской Республике.

"Гражданская панихида состоится 19 января. Начало в 11:30. На Троекуровском кладбище, ритуальный зал", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала "Россия-1".

Зеленский работал на "Радио России - Ностальжи" и телеканале "ТВ Центр" ведущим информационных программ с 1997 по 1999 год. В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия". В 2001 году стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года работал ведущим телеканала "Россия-24".

В холдинге ВГТРК назвали уход телеведущего горькой и невосполнимой утратой. Там отметили, что Зеленский обладал уникальным даром - его интеллигентность, обаяние, ум и безграничная любовь к жизни вызывали абсолютное доверие и уважение всех вокруг без исключения.