Гражданину Чехии грозит три года тюрьмы за умышленное распространение коронавируса

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Полиция Чехии обвинила в умышленном распространении коронавирусной инфекции жителя города Влашим, расположенного в 65 км юго-восточнее Праги, за что ему грозит три года заключения. Об этом сообщила в среду газета " Молния ".

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"Против 43-летнего жителя Влашима, который обвинен в умышленном распространении коронавируса, возбуждено уголовное дело. Ему грозит три года заключения", - привело издание слова пресс-секретаря полиции Барборы Шнивэйссовой.

Полиция установила, что мужчина, которому после получения положительного результата теста на ковид была предписана домашняя самоизоляция, проигнорировал данное требование и посещал общественные места без медицинской маски. Таким образом он несет ответственность за умышленное создание угрозы для здоровья и жизни почти 100 граждан, с которым находился в контакте. Сколько из них заразились ковидом, не сообщается.