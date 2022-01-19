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Пандемия COVID-19

В Кабардино-Балкарии выявили три новых случая заражения штаммом "омикрон"

На данный момент его подтвердили у пятерых жителей региона

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвердили в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС в среду руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

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В понедельник Пагов сообщал, что в республике выявлены первые два случая заражения "омикроном". У обоих пациентов болезнь протекает в легкой форме. Никто из них не выезжал за пределы региона.

"Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом подтверждены три новых случая заражения "омикроном" у жителей нашей республики. Сейчас еще очень серьезно превалирует штамм "дельта", когда "омикрон" будет превалировать смысла сдавать [материал] на определение штамма не будет, он просто вытеснит, как было с "британским" штаммом", - рассказал Пагов.

С начала пандемии в КБР выявлено около 43,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Прививку от ковида сделали более 277 355 человек, коллективный иммунитет составляет 42%.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияПандемия COVID-19
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