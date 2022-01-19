Законопроект о суррогатном материнстве могут рассмотреть в I чтении в феврале

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума может в феврале рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Петр Толстой: ограничений на услуги суррогатных матерей для граждан России не будет

"Возможно, в феврале", - сказал он журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, маловероятно, что инициативу успеют рассмотреть в январе. "У нас рассылка, комитет нужно будет [сначала] провести", - пояснил Пискарев.

Группа депутатов и сенаторов в декабре прошлого года внесла в Госдуму усовершенствованную редакцию законопроекта, которым предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В новой редакции законопроекта также конкретизирована норма: предполагается, что суррогатной матерью также сможет стать только гражданка Российской Федерации.