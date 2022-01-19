{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Канцлер ФРГ намерен сделать G7 ядром международного климатического клуба

Олаф Шольц считает, что Европа не сможет справиться с климатическим кризисом в одиночку

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует использовать председательство ФРГ в Группе семи (G7), которое перешло к ней с 1 января 2022 года, чтобы сделать "большую семерку" "ядром международного климатического клуба". Об этом он заявил в среду, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

На эту тему
Глобальное потепление как повод. Возможны ли международные климатические санкции?
Глобальное потепление как повод.

Глава правительства ФРГ пояснил, что Европа не сможет справиться с климатическим кризисом в одиночку. "Поэтому мы будем использовать наше председательство в G7, чтобы сделать [это] объединение ядром международного климатического клуба. Мы хотим не чего иного, как смены парадигмы в международной климатической политике: больше не ждать самых медлительных и неамбициозных, а подавать хороший пример", - отметил Шольц.

Вместе с тем он подчеркнул, что "фактор стоимости" климатических обязательств следует превратить в конкурентное преимущество путем согласования общих минимальных стандартов. "Амбициозные, смелые и готовые к сотрудничеству - эти критерии лежат в основе климатического клуба", - констатировал канцлер Германии. В связи с этим он заметил, что члены клуба должны взять на себя обязательство по ограничению роста температуры до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и достигнуть углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

Ранее власти Германии заявляли, что намерены сделать приоритетной темой председательства в G7 борьбу с глобальным потеплением. В частности, Шольц в своем новогоднем обращении отметил, что ФРГ "использует председательство в Группе семи для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагмана - флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира". В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок - представительница "зеленых" - в интервью агентству ДПА заявляла, что "климатический кризис обостряет конфликты в разных регионах мира". "Снижение роста мировой температуры на каждую десятую долю градуса является вкладом в международную безопасность", - подчеркнула она и добавила, что один из главных посылов председательства Германии в G7 звучит следующим образом: "Действовать, пока не стало слишком поздно".

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".

Теги
ГерманияШольц, Олаф
Пандемия COVID-19
Пожилым людям в Крыму запретили покидать дома после 24 января
Такая мера будет действовать до особого распоряжения
Читать полностью