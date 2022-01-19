Канцлер ФРГ намерен сделать G7 ядром международного климатического клуба

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует использовать председательство ФРГ в Группе семи (G7), которое перешло к ней с 1 января 2022 года, чтобы сделать "большую семерку" "ядром международного климатического клуба". Об этом он заявил в среду, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

Глава правительства ФРГ пояснил, что Европа не сможет справиться с климатическим кризисом в одиночку. "Поэтому мы будем использовать наше председательство в G7, чтобы сделать [это] объединение ядром международного климатического клуба. Мы хотим не чего иного, как смены парадигмы в международной климатической политике: больше не ждать самых медлительных и неамбициозных, а подавать хороший пример", - отметил Шольц.

Вместе с тем он подчеркнул, что "фактор стоимости" климатических обязательств следует превратить в конкурентное преимущество путем согласования общих минимальных стандартов. "Амбициозные, смелые и готовые к сотрудничеству - эти критерии лежат в основе климатического клуба", - констатировал канцлер Германии. В связи с этим он заметил, что члены клуба должны взять на себя обязательство по ограничению роста температуры до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой и достигнуть углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

Ранее власти Германии заявляли, что намерены сделать приоритетной темой председательства в G7 борьбу с глобальным потеплением. В частности, Шольц в своем новогоднем обращении отметил, что ФРГ "использует председательство в Группе семи для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагмана - флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира". В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок - представительница "зеленых" - в интервью агентству ДПА заявляла, что "климатический кризис обостряет конфликты в разных регионах мира". "Снижение роста мировой температуры на каждую десятую долю градуса является вкладом в международную безопасность", - подчеркнула она и добавила, что один из главных посылов председательства Германии в G7 звучит следующим образом: "Действовать, пока не стало слишком поздно".

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".