Резидент ТОР "Забайкалье" запустил первый таможенный склад открытого типа

ЧИТА, 19 января. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" ввел в эксплуатацию первый таможенный склад открытого типа общей площадью 120 тыс. кв. м. Объект расположен в районе поселка Забайкальск, вблизи российско-китайской границы, сообщила в среду пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Компания "Континент плюс" ввела в эксплуатацию открытые складские помещения площадью 120 тыс. кв. м для хранения иностранных товаров до выпуска таможенным органом. Инвестиционный проект с объемом капитальных вложений более 81 млн рублей реализован на территории опережающего развития "Забайкалье" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

Как рассказал учредитель "Континент плюс" Виталий Мочеброда, реализовать такой проект в Забайкалье инвестор решил из-за развитой внешней торговли с КНР. Всего на склад планируется трудоустроить более 90 человек.

"Наши клиенты получат возможность хранить грузы под контролем довольно длительное время - на срок до трех лет. В течение этого времени участник внешнеэкономической деятельности вправе вести все необходимые операции и даже продавать товар, не вывозя за пределы склада. При этом никаких таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов выплачивать не надо", - приводятся в сообщении слова представителя компании.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. На стадии реализации находятся 35 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 200,8 млрд рублей, которые рассчитаны на создание более 10 тыс. рабочих мест. Резиденты уже вложили более 80 млрд рублей и создали 2,5 тыс. рабочих мест, успешно запущено семь проектов.

В декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличения федеральных субсидий на создание инфраструктуры ТОР "Забайкалье" с 2,4 млрд рублей до 13,7 млрд рублей.