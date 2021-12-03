Кабмин увеличивает объем финансирования на развитие ТОР "Забайкалье"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств на создание инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"С 2,4 млрд рублей до 13,7 млрд рублей увеличен объем федерального финансирования, выделяемый на создание инфраструктуры территории опережающего развития "Забайкалье". <...> Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для нового инвестиционного проекта - горно-металлургического комбината в Забайкальском крае. Также планируется строительство сетей энергоснабжения, водозаборного узла, железнодорожных путей и автодороги.

Запуск предприятия намечен на 2022 год. Предполагается, что его открытие привлечет в регион более 53 млрд рублей частных инвестиций, а также поможет создать не менее 1 850 новых рабочих мест.

"ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны", - отметили в кабмине.