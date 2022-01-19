Власти Словении ожидают пика заболеваемости ковидом на следующей неделе

ЛЮБЛЯНА, 19 января. /ТАСС/. Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в Словении 26 января. Об этом в среду в интервью Радио и телевидению Словении сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения республики Франц Виндишар.

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По словам Виндишара, максимальное число случаев заболевания ковидом ожидается на следующей неделе, точнее 26 января. Он добавил, что во вторник часть тестов на наличие коронавируса было решено исследовать в среду, так как словенские лаборатории оказались перегружены.

Ранее Национальный институт общественного здоровья страны сообщил, что словенские врачи зафиксировали 12 286 случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, что является самым высоким суточным показателем заболеваемости с начала эпидемии. Отмечается, что во вторник было сделано 19 438 ПЦР-тестов, из которых 63,2% оказались положительными. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования в стране с начала эпидемии достигло 559 313. Ранее максимальное число заражений (8 681 случай) было зарегистрировано 18 января текущего года.

В стране 1 204 513 человек (57% населения) полностью привились от коронавирусной инфекции, 1 258 191 (60%) - по крайней мере одной дозой.

В настоящее время для прививок используются препараты компаний BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca.