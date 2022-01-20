Бразилия второй день подряд обновляет антирекорд по числу новых случаев COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки регистрируют в Бразилии второй день подряд. Как следует из опубликованной в среду сводки Минздрава страны, за минувшие сутки выявлено 204 854 новых положительных результата теста на ковид.

Днем ранее власти сообщили о более чем 137 тыс. новых инфицированных. Это уже третий день с начала января, когда рост числа случаев COVID-19 в стране за сутки превышает 100 тыс. Предыдущее пиковое значение - 150 106 новых случаев заражения - было зафиксировано 18 сентября 2021 года, однако тогда всплеск был обусловлен тем, что управление здравоохранения Рио-де-Жанейро внесло в информационную систему данные о неучтенных ранее положительных результатах диагностики.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 338 летальных исходов в результате ковида. Более 300 смертей за сутки зарегистрировали также днем ранее, а до этого такие показатели смертности отмечались в ноябре. В начале декабря информационная система Минздрава Бразилии подверглась хакерской атаке, после чего ежедневные данные медицинской статистики по ковиду длительное время не обновлялись.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты от коронавируса почти 148 млн жителей. Около 25,8 млн человек ревакцинированы, порядка 14,5 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С конца декабря наметился рост числа новых случаев инфицирования по мере распространения варианта "омикрон".