Суд Австралии опубликовал мотивировочную часть отказа в удовлетворении апелляции Джоковича

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Австралийские судьи отклонили апелляцию депортированного сербского теннисиста Новака Джоковича, так как согласились с мнением министра иммиграции Алекса Хоука о том, что присутствие невакцинированного спортсмена в стране несет риски для населения. Соответствующее судебное решение опубликовано в четверг на сайте Федерального суда Австралии.

Судьи Джеймс Олсоп, Энтони Безанко и Дэвид О'Каллаган в письменном заключении подробно анализируют доводы Хоука и контраргументы Джоковича, изложенные в апелляции. В частности, они отмечают, что решение австралийского министра об аннулировании визы спортсмена не было иррациональным или нелогичным.

Как полагают судьи, общественность может сделать вывод, что Джокович выступает против вакцинации, на основании того факта, что он открыто признается в том, что не привит. Они сочли, что "звезда тенниса может воодушевить людей всех возрастов <...>, в особенности молодых и впечатлительных, на то, чтобы подражать ему". Таким образом, отмечается в заключении, поведение Джоковича "может побуждать к нарушению правил общественного здравоохранения".

Ранее Джокович был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Его задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, его предупредили о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.

Джоковичу 34 года, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).