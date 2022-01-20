На Ямал первая партия вакцины от коронавируса для подростков поступит 22 января

ТАСС, 20 января. Около 1 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 18 лет "Спутник М" поступит в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) 22 января. Прививаться можно будет со следующей недели, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба по профилактике коронавируса.

"В субботу придут первые 960 доз вакцины "Спутник-М" для вакцинации подростков. Прививку начнут делать с понедельника. Число желающих привить своих детей растет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медучреждения региона готовы к новой волне коронавируса, рост числа госпитализаций не зафиксирован. При этом существенно выросла нагрузка на кол-центры, лаборатории и амбулаторное звено.

О ситуации в регионе

С начала пандемии на Ямале выявлено более 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе первые шесть случаев омикрон-штамма. Прививку от коронавируса сделали более 252 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет более 63%. В округе самый низкий уровень летальности от коронавируса в стране, это связано с ранним выявлением заболевания и сплошным тестированием всех пациентов с признаками ОРВИ.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация отдельных категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта.