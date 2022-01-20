В метро Москвы начали звучать рекомендации по первым действиям при "омикроне"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Рекомендации по действиям при первых симптомах штамма коронавируса "омикрон" начали звучать на эскалаторах и в вестибюлях московского метро, передает корреспондент ТАСС.

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"Главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина рекомендует: при первых признаках "омикрона" используйте противовирусные препараты и ограничьте свои контакты", - значится в объявлениях. Аудиосообщения звучат на эскалаторах и в вестибюлях примерно один раз в 30 минут.

Ранее Сметанина рассказала ТАСС, что при первых признаках "омикрона" помогут в лечении обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты. По ее словам, начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. Если температура более 38 градусов держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу. Самостоятельная симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 124 927 случаев заражения, из них 11 557 за последние сутки - максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 915 633 человека, умерли 38 154. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 475 799 человек, коллективный иммунитет составляет 68,5%.