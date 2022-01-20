В Мурманской области открыли для движения все закрытые из-за снегопада дороги

МУРМАНСК, 20 января. /ТАСС/. Ограничения на проезд по региональным дорогам и участкам федеральной трассы "Кола" в Мурманской области сняты после сильнейшего снегопада, который прошел в понедельник. Последним участком стал автоподъезд к популярному среди туристов селу Териберка, который был закрыт для движения почти две недели, сообщили в четверг в Мурманскавтодоре и министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В понедельник, 17 января, в Мурманской области была сильная метель и штормовой ветер в порывах до 27 м/с. Движение транспорта было ограничено на 13 участках федеральной и региональных дорог (около 400 км).

"Открыты дороги и автоподъезды к населенным пунктам: Кола, Мурмаши, Мишуково, Снежногорск, Гаджиево, Ура-Губа, Видяево, Верхнетуломский, Никель, Апатиты, Кировск, Умба, Кандалакша, Заполярный, а также к поселку Туманный и к селу Териберка", - следует из данных на сайте Мурманскавтодора.

Единственный автоподъезд к популярному среди туристов селу Териберка, расположенному на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан был закрыт с восьмого января. Ежедневно для доставки продуктов и движения автомобилей организовались колонны в сопровождении снегоуборочной техники. Как сообщили в региональном Минтрансе, сильные снегопады, переметы и отсутствие видимости делали проезд к Териберке и Туманному опасным для жизни и здоровья. "Сейчас в этом районе работают восемь единиц техники, которые завершают прочистку дороги. Погодные условия улучшились, и водители могут самостоятельно передвигаться по трассам при соблюдении установленных ограничений скорости и правил дорожного движения. Однако с ухудшением погодных условий дороги снова могут быть закрыты", - предупредили в министерстве.

По информации синоптиков, в ближайшие дни в Мурманской области будет идти снег, наиболее интенсивный ночью 20 января, местами ожидается порывистый ветер, преобладающая температура воздуха до минус семи градусов, при прояснениях до 15 градусов мороза.