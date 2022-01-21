В Петрозаводске центр "Курган" продолжит работу после открытия лыжно-биатлонного комплекса

"Курган" никогда не будет закрыт для жителей города. Таких планов не было и нет. При этом есть четкая необходимость - она опредмечена федеральными нормативными актами, решениями антитеррористической комиссии Карелии - мы обязаны иметь ограждение соревновательной зоны. Не "Кургана" в широком понимании, а именно соревновательной зоны, вдоль трасс", - сказал он.

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 января. /ТАСС/. Республиканский спортивный центр "Курган" в Петрозаводске продолжит работу после открытия на его территории нового лыжно-биатлонного комплекса, который станет первой ступенью создания регионального кластера зимних видов спорта. Об этом в четверг в ходе заседания рабочей группы сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Планы по строительству кластера зимних видов спорта, на который Карелия получит один млрд руб. из федерального бюджета по индивидуальной программе развития республики, привели к недовольству группы городских общественников. Люди недовольны тем, что большой спортивный объект потребует вырубки деревьев зеленой территории "Кургана", которая расположена между тремя районами и является излюбленным местом для занятий физкультурой. Проект кластера также вызывает у представителей общественности опасения, что статус объекта для профессиональных занятий спортом не позволит тренироваться на нем любителям: объект отгородят забором и закроют вход.

По слова Романа Голубева, кластер зимних видов спорта является, по сути, планом стратегического развития спортивного центра "Курган" на десятилетия вперед. Документ был согласован с российскими федерациями зимних видов спорта и предполагает, что комплекс сохранит свои функции прогулочной зоны и места для любительского занятия спортом, но также будет модернизирован для профессиональных спортсменов. Концепция предполагает не только создание современного лыжно-биатлонного комплекса, но и предусматривает появление конькобежных объектов, катка, скалодрома, территорий для тюбинга, воркаута, скейтпарка. Примерная стоимость всех объектов оценивается в сумму около восьми млрд руб.

"Такие документы нужны для привлечения федерального финансирования, инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Тем не менее у нас нет сегодня средств на все эти объекты. Сегодня речь о застройке всего комплекса, конечно, не идет. Первый этап - это современный лыжно-биатлонный комплекс", - отметил министр образования и спорта региона.

Вопрос локации

Проект лыжно-биатлонного комплекса находится в разработке. Экспертизы по вопросам экологии, исследования почв, которые волнуют представителей инициативной группы общественников, будут проводиться не ранее апреля-мая 2022 года. Тогда будет известна требуемая площадь вырубок. По информации Минстроя Карелии, проект предполагает расширение имеющихся лыжных трасс, а также строительство инфраструктуры для биатлона в пойме реки Лососинки.

По словам главы администрации Петрозаводска Владимира Любарского, других участков подходящей площади для подобного объекта на территории города и поблизости от него нет. Современный спорткомплекс необходим столице Карелии, в том числе для повышения туристической привлекательности города.

"У нас сейчас основная проблема, о чем нам говорят и гиды, которые у нас работают, <...> Петрозаводск не интересен никому, потому что здесь нет точки притяжения", - сказал он, добавив, что спорткомлекс сможет принимать всероссийские соревнования, а в перспективе возможно проведение международных турниров.

Развитие существующей инфраструктуры

По информации властей, существующая лыжно-биатлонная инфраструктура "Кургана" сегодня не позволяет провести его модернизацию так, чтобы территория соответствовала требованиям, предъявляемым к площадкам для всероссийских турниров. Речь идет в том числе о неправильном расположении биатлонного стрельбища, которое должно быть развернуто на север. Представители части спортивной общественности отметили, что для тренировок "Кургану" требуются не только стрельбище и трассы, но и теплые раздевалки, туалеты, функционирующие душевые: сейчас дети и тренеры спортивных секций готовят лыжи и просушивают одежду после занятий в специальных вагончиках. По словам Голубева, часть из этих вопросов планируется решить в ближайшее время. Строительство помещений для тренеров и воспитанников секций стоимостью 211 млн руб. планируется начать в этом году.

Республиканский спортивный центр "Курган" расположен в двух километрах от центра Петрозаводска, граничит с тремя жилыми районами и занимает территорию площадью 65 га. На территории объекта тренируются порядка трех тыс. биатлонистов, лыжников, ветеранов. На "Кургане" проводятся около 40 спортивных и физкультурных мероприятий в год, в том числе "Лыжня России".