Сноуден: авторы "сенсационных" материалов о "гаванском синдроме" должны взять паузу

"Авторам 36 тысяч яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей - что, возможно, заслуживало большего скептицизма, - вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс", - говорится в сообщении. Свое сообщение Сноуден подкрепил ссылкой на новость про "гаванский синдром" газеты Washington Post. В ней отмечается, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не нашло подтверждений, что так называемый гаванский синдром - это длительная и масштабная кампания иностранной державы, направленная против американских дипломатов.

Исследования "гаванского синдрома"

19 января телеканал NBC рассказал о новом анализе разведданных ЦРУ, который показал, что "гаванский синдром" не является частью всемирной кампании противника против дипломатов из США. Разведуправление не исключает версию о причастности иностранных граждан в том числе к случаям проявления синдрома, которые были впервые зафиксированы в Гаване в 2016 году. Однако в сотнях других случаев, когда люди обнаруживали у себя признаки "гаванского синдрома", существовали правдоподобные альтернативные объяснения.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.