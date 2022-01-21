В Коми медучреждения первичного звена перейдут на экстренный режим работы из-за "омикрона"

"Главной задачей подготовки к новой волне стала мобилизация амбулаторного звена. Прорабатывается возможность перевода медицинских организаций первичного звена на экстренный режим работы. Рассматривается приостановка плановой работы первичных медицинских организаций, включая проведение диспансеризации", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в Минздраве, амбулаторная служба медпомощи временно будет работать на оказание экстренной помощи пациентам и выдачу льготных лекарств.

"По опыту зарубежных коллег можно сказать, что нагрузка в пиковые дни [из-за распространения "омикрона"] может превысить предыдущие значения в несколько раз. Это значит, что мы должны быть максимально готовы к самым экстренным сценариям <…>. В поликлиниках усиливают кол-центры, формируется резерв студентов для работы в них, помощи на пунктах вакцинации, в качестве волонтеров. Уже сформирован резерв студентов-медиков старших курсов из 272 человек, обучающихся по целевому направлению, которые могут быть привлечены к оказанию медицинской помощи", - привела пресс-служба слова исполняющего обязанности министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева по итогам заседания регионального оперштаба.

По словам главы Минздрава, срок ПЦР-тестирования на ковид в городах составляет 24 часа, для определения вируса в отдаленных территориях будут использоваться экспресс-тесты, медучреждения республики обеспечены ими на три месяца. На сегодня в стационарах развернуто 1 243 инфекционные койки. При необходимости могут увеличить их количество до трех тыс., отмечал ранее в четверг глава региона Владимир Уйба. В регионе также есть опыт перепрофилирования санаторно-курортных учреждений для долечивания больных ковидом. При необходимости санатории также будут задействованы.

На 20 января в Коми выявлено 99 596 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 201, выздоровели 89 262 человека, умерли 2 732 человека. Завершили вакцинацию более 391 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет 68%. Ранее сообщалось о 23 случаях заражения "омикроном". По прогнозу Роспотребнадзора, без принятия новых мер число заболевших может достигать 3,5 тыс. в сутки, поэтому в регионе с 21 января введены жесткие ограничения: запрет на все виды массовых мероприятий, приостановлена работа театров и кинотеатров, показы спектаклей и концертов можно проводить исключительно в онлайн-режиме. Спортивные мероприятия разрешены без участия зрителей. Социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей переведены на закрытый режим работы.