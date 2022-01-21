В Якутске продлили удаленку для школьников до 30 января

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Учащиеся с первого по 11-й класс в городе Якутске будут обучаться до 30 января в дистанционном формате. Об этом сообщается в пятницу в Instagram -аккаунте управления образования мэрии Якутска.

Ранее было принято решение, что с 18 по 23 января все классы, кроме девятых и 11-х, переведены в Якутске на дистанционное обучение из-за коронавируса.

"Организовать образовательный процесс с 24 по 30 января 2022 года для обучающихся с первого по 11-й классы с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

Кроме этого, до 30 января будет приостановлена работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий в общеобразовательных организациях для всех классов.

В пятницу в Якутии зафиксирован максимум заразившихся коронавирусом за сутки - 859 человек. Из них 678 случаев зафиксированы в Якутске. В Якутии первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 555 тыс. человек, что составляет 77,4% взрослого населения республики. Более 112 тыс. человек прошли ревакцинацию.