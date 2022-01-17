В Якутске все классы, кроме девятых и одиннадцатых, перейдут на удаленку

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Все классы, кроме учеников девятых и одиннадцатых классов, переходят в Якутске на дистанционное обучение по итогам заседания оперштаба Якутии по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

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"По итогам совещания поручил: школы Якутска (кроме девятых и одиннадцатых классов) переходят на дистанционное обучение", - сообщил Николаев.

Как добавили в оперштабе Якутии, ученики перейдут на дистанционку с 18 января по 23 января включительно.

Кроме этого, поручено обеспечить быстрые сроки тестирования на ковид, на особом контроле держать заболеваемость среди детей, ускорить темпы вакцинации, обеспечить бесперебойную работу кол-центров и увеличить численность бригад и транспорта скорой помощи.

Отмечается, что за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация ухудшилась. "Крайне быстрые темпы роста распространения болезни наблюдаются в Якутске, на который в среднем приходится теперь 75% случаев заболевания", - добавил Николаев.

За последние сутки в регионе выявлено 405 новых случаев заражения коронавирусом, из них 303 - в Якутске. В Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили 75,56% взрослых жителей, в городе Якутске - 78,22%. 13 января оперштаб Якутии сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "омикрон".