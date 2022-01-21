В Петербурге количество амбулаторных ковид-пациентов с начала недели выросло на 11 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении, выросло с начала недели на 11 тыс. и составило более 36,7 тыс. в Петербурге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, помимо людей, находящихся на амбулаторном лечении, количество пациентов, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому, увеличилось с начала недели на 8 тыс. и составило 33,2 тыс. При этом уровень госпитализаций в Петербурге остается на привычном уровне. В среднем за сутки в больницы города поступают по 300-400 человек, сегодня в стационарах находятся 5,6 тыс. пациентов. Как следует из отчета, в реанимации находятся 590 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 345 пациентов. В городе развернуто более 8 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, 29,4% из них остаются свободными.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец прогнозировал, что в связи с активным ростом заболеваемости коронавирусом и быстрым распространением нового штамма основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено. В Петербурге более 1 тыс. подтвержденных случаев "омикрона".

Всего в Петербурге сделали прививки против коронавируса более 3 млн человек (с учетом однокомпонентной вакцины), коллективный иммунитет по вакцинации составляет 88% от установленного Минздравом показателя. В городе работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 57 мобильных, запас вакцины составляет 803 062 дозы.

За последние сутки в городе выявили 5 922 случая заражения - это является очередным максимумом за всю пандемию. С начала недели этот показатель держался на уровне выше 4 тыс., а в первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 903 773 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 833 692 человека (2 969 за сутки), умерли 29 293 (45 за сутки).