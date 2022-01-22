В школах Саратова возобновляют занятия после проверок, проводимых из-за "минирования"

ТАСС, 22 января. Занятия в школах Саратова возобновляют после проверок, которые проводились из-за сообщений о минировании. Об этом в субботу рассказали в мэрии города.

В пятницу экстренные службы проверяли здания всех школ и детсадов Саратова. Образовательный процесс был прерван.

"Обследование зданий школ и детских садов завершено. Учебные заведения с шестидневной рабочей неделей возобновляют занятия сегодня", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

По факту ложных сообщений и эвакуации школ и детских садов следователи начали проверку.