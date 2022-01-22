{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В школах Саратова возобновляют занятия после проверок, проводимых из-за "минирования"

По факту ложных сообщений следователи начали проверку

ТАСС, 22 января. Занятия в школах Саратова возобновляют после проверок, которые проводились из-за сообщений о минировании. Об этом в субботу рассказали в мэрии города.

В пятницу экстренные службы проверяли здания всех школ и детсадов Саратова. Образовательный процесс был прерван.

"Обследование зданий школ и детских садов завершено. Учебные заведения с шестидневной рабочей неделей возобновляют занятия сегодня", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

По факту ложных сообщений и эвакуации школ и детских садов следователи начали проверку.

Теги
РоссияСаратовская область
"Температурные качели" сохранятся на юге России до конца следующей недели
В Краснодаре в выходные дни пройдут дожди и мокрый снег
Читать полностью