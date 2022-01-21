В Самаре и Саратове поступили сообщения о минировании всех детских садов и школ

ТАСС, 21 января. Занятия прервали в пятницу во всех школах и детсадах Саратова из-за проверки зданий учебных заведений сотрудниками экстренных служб, сообщила администрация города в официальном Telegram-канале.

По данным местных СМИ, занятия прервали из-за сообщения о минировании, идет эвакуация школ и детских садов.

"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений, образовательный процесс сегодня прерывается", - сказано в распространенном сообщении. При этом в мэрии уточнили, что речь идет о всех школах и детсадах.

Администрация Саратова 13 января уже отменяла занятия во всех школах города из-за эвакуации учащихся после сообщений о минировании учебных заведений. По итогам проверки зданий школ опасные предметы не обнаружили. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области организовал тогда доследственную проверку по факту сообщения о возможном готовящемся взрыве образовательных учреждений.

Сообщение о минировании всех детских садов и школ поступило в пятницу в Самаре, передает пресс-служба мэрии города, эвакуация не проводится. "В 09:53 (08:53 мск) от ОД УВД поступила информация о том, что на электронную почту Самарского областного суда (Куйбышева, 60) поступило сообщение, что все школы и детские сады города заминированы. Полиция проводит проверку без эвакуации и нарушения учебного процесса", - отметили в пресс-службе мэрии Самары. 13 января также поступала информация о возможном минировании всех школ Самары, после чего занятия были отменены.