В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали 18 рейсов

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Количество рейсов, следовавших в Краснодар и задержанных из-за непогоды, увеличилось до 18, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортом.

"На данный момент в статусе задержанных 18 рейсов. Отменено шесть рейсов. На запасных аэродромах по-прежнему четыре рейса", - сообщил представитель компании.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт возобновит полеты с 14:30. В настоящее время продолжается расчистка взлетно-посадочной полосы и аэродрома.

Аэропорт закрылся в субботу с 04:00 мск в связи с ливневым снегопадом, который начался в полночь. Ранее сообщалось о 15 задержанных рейсах и четырех, которые ушли на запасные аэродромы.