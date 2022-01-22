В Алма-Ате восстановили камеры видеонаблюдения полиции, поврежденные в ходе беспорядков

НУР-СУЛТАН, 22 января. /ТАСС/. Власти Алма-Аты восстановили в городе все камеры видеонаблюдения полиции, которые были повреждены в ходе беспорядков. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

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"Камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков, восстановлены в Алма-Ате. В период с 4 по 7 января во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов "Сергек", это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании республиканской телерадиокорпорации", - указали в МВД перечень восстановленного оборудования.

"По проекту "Системы видеомониторинга", который предполагает 1 103 камеры с отдельной системой подключения к каналам волоконно-оптической линий связи, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование. В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.