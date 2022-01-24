Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку самолетов из-за снега

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара из-за усиления снега приостановил до полудня прием и отправку судов, задержаны 32 рейса, сообщили журналистам в пресс-службе в понедельник.

За прошедшие сутки в Краснодаре работа аэропорта приостанавливалась дважды из-за непогоды. В понедельник аэропорт Краснодара возобновил работу с 6 утра.

"В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициэнта сцепления на взлетной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 12:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что задержаны 32 рейса, отменены 13, на запасные аэродромы ушли 11 самолетов.

В городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. По данным администрации Краснодарского края, 24 января во всех муниципалитетах края действует штормовое предупреждение: в Сочи возможны сильный снег, налипание снега, в Апшеронском, Мостовском районах, а также горном кластере Сочи лавиноопасно.