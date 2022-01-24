Комитет защиты журналистов приветствовал решение британского суда по делу Ассанжа

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) приветствует вердикт британского суда о предоставлении основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможности подать апелляцию по делу о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Соответствующее сообщение в понедельник опубликовано на сайте комитета.

"Мы рады, что Джулиан Ассанж сможет обжаловать решение об экстрадиции в Верховном суде Великобритании. Уголовное преследование основателя WikiLeaks в США станет крайне негативным прецедентом, который позволит проводить судебное преследование журналистов. Мы настоятельно призываем Министерство юстиции США прекратить процесс по экстрадиции и снять все обвинения против Ассанжа", - сказал заместитель главы комитета Роберт Махони.

Как отмечает правозащитная организация, в США против Ассанжа выдвинуто 18 обвинений, в совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В понедельник Высокий суд Лондона предоставил Джулиану Ассанжу возможность обжаловать ранее вынесенное решение по делу о его экстрадиции в Соединенные Штаты в Верховном суде Великобритании. Отмечается, что Высокий суд Лондона согласился передать дело в вышестоящую инстанцию на основании лишь одного из пунктов прошения журналиста. В судебном органе согласились с тем, что власти США только в последний момент предоставили гарантии его безопасности в случае экстрадиции. У адвокатов Ассанжа будет 14 дней, чтобы подать в Верховный суд прошение об обжаловании ранее вынесенного решения Апелляционного суда Англии и Уэльса.