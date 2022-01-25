Британский телеканал сообщил о новых случаях нарушений Джонсоном карантинных правил

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Британский телеканал ITV сообщил в понедельник о двух новых случаях предполагаемого нарушения премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. По данным телеканала, это произошло 19 июня 2020 года, когда глава правительства отмечал свое 56-летие.

ITV утверждает, что супруга премьера Кэрри Симондс, которая на тот момент была его невестой, организовала для Джонсона сюрприз, собрав днем около 30 гостей в его рабочем кабинете на Даунинг-стрит, 10. Сама же встреча, по сообщениям телеканала, продлилась около 20-30 минут. Вечером того же дня, по информации ITV, друзья семьи собрались в квартире Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

Согласно действовавшим в то время жестким ограничениям, встречи более шести человек, не проживающих под одной крышей, разрешались исключительно на улице, в том числе в саду или на террасе дома. При этом людям предписывалось соблюдать двухметровую дистанцию.

Представитель Джонсона частично подтвердил информацию о первом мероприятии, но решительно отверг заявления о втором. Относительно дневной встречи он сообщил, что ненадолго "группа сотрудников канцелярии собралась, чтобы поздравить премьер-министра с днем рождения". "Он провел там менее 10 минут", - сказал представитель Джонсона. Что же касается сообщений о вечерней встрече, то сотрудник Даунинг-стрит заявил, что они являются "совершенной неправдой" и что небольшое число членов семьи собралось вечером на улице.

Ранее Джонсон уже оказался в свете громких скандалов, касающихся вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит во время действия жестких коронавирусных ограничений. Известно, что как минимум две из них (15 мая и 20 мая 2020 года) посещал сам Джонсон. Как объяснил премьер, он полагал, что речь идет об исключительно рабочем мероприятии, однако принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Он также инициировал проведение внутреннего расследования, которое ведет высокопоставленная сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Как утверждают британские СМИ, она работает на госслужбе с 1970-х годов и пользуется уважением среди представителей различных политических течений.

Оппозиция требует отставки

Лидер оппозиционной Лейбористкой партии Кир Стармер призвал Джонсона подать в отставку в свете новой информации. "Премьер-министр использовал уже четыре линии защиты от этих обвинений, и все они свидетельствуют о том, что он нечестен. Он начал с утверждений, что вечеринок не было и что все нормы соблюдались. Потом он сказал, что вечеринки были и что он возмущен. Потом появились доказательства, что он был на них, и он сказал: "Я не знал, что это были вечеринки". И на прошлой неделе он прибег к четвертой линии защиты: никто ему не сказал ему, что это было запрещено", - напомнил Стармер в понедельник.

"В национальных интересах он просто должен уйти. Он не должен держаться [за власть]. Любой премьер-министр, который вводит в заблуждение парламент, должен уйти", - заявил лидер лейбористов, заметив, что "правительство охвачено хаосом".

Ранее оппозиционные депутаты уже призвали Джонсона подать в отставку, однако сам премьер предпочитает дождаться итогов расследования Грэй. Для отставки главы правительства оппозиция вынуждена рассчитывать на голоса консерваторов, которые контролируют 359 мест из 650 в Палате общин.

Угроза отставки Джонсона

Эксперты тем временем не исключают, что выводы доклада Грэй могут вынудить Джонсона уйти со своего поста. Ранее несколько депутатов Консервативной партии (по некоторым оценкам, их может быть больше 20) направили письма об утрате доверия к премьеру в парламентский Комитет 1922, обладающий правом поставить на голосование в законодательном органе соответствующий вопрос. Для этого комитету, в который входят рядовые депутаты-консерваторы, необходимо, чтобы голосования о доверии главе правительства потребовали 15% тори, заседающих в Палате общин. Учитывая нынешний расклад в нижней палате парламента, для запуска процедуры смещения Джонсона требуется поддержка 54 человек.

Скандал разгорелся еще сильнее, когда 14 января британские СМИ сообщили, что две вечеринки в премьерской резиденции состоялись накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филипа в апреле прошлого года. Новые подробности по поводу многочисленных вечеринок на Даунинг-стрит всплывают в британских газетах каждый день.