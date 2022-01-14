Telegraph: в резиденции Джонсона накануне похорон принца Филипа прошли две вечеринки

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Две вечеринки с распитием спиртных напитков состоялись в апреле прошлого года в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона накануне похорон супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа в то время, когда в стране действовали коронавирусные ограничения. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что вечером 16 апреля 2021 года в резиденции премьера прошли две "прощальные вечеринки", организованные двумя сотрудниками офиса Джонсона по случаю их ухода на другую работу. По сведениям издания, одним их тех, кто устроил банкет, оказался уже бывший директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк, который ранее также работал с предшественницей нынешнего главы правительства Терезой Мэй (2016-2019). После четырех лет деятельности на Даунинг-стрит, 10 он перешел на должность заместителя главного редактора в газету Sun. При этом, как указала The Daily Telegraph, вышестоящее руководство Слэка рекомендовало ему не проводить какие-либо мероприятия, однако данный совет не был учтен.

Вторым сотрудником офиса Джонсона, организовавшим вечеринку в связи с переходом на другую работу, стал один из личных фотографов премьера, имя которого не разглашается. Указанное мероприятие, проведенное в подвале резиденции, посетили сотрудники канцелярии более молодого возраста. Участники вечеринки принесли с собой несколько бутылок вина, а в роли диджея на прощальном вечере фотографа выступила специальный советник Джонсона Шелли Уильямс-Уокер. The Daily Telegraph уточнила, что в какой-то момент гости двух мероприятий встретились друг с другом в саду на территории резиденции. В общей сложности на двух вечеринках присутствовали около 30 человек, которые выпивали алкогольные напитки и танцевали до утра.

Нарушение ограничений

Издание подчеркнуло, что проведение подобных мероприятий шло вразрез с действовавшими на тот момент в стране коронавирусными ограничениями. Согласно правилам, лицам, не проживающим друг с другом под одной крышей, было запрещено встречаться в закрытых помещениях. Кроме того, встречи на свежем воздухе разрешались лишь в присутствии не более чем шести человек или представителей двух домохозяйств.

Газета добавила, что сам Джонсон не принимал участие в этих вечеринках. По словам его представителя, в период с 15 по 17 апреля 2021 года премьер находился в своей загородной резиденции Чекерс. В день похорон принца Филипа на официальной странице Джонсона в Twitter появилась фотография премьера, сделанная на территории поместья, расположенного в графстве Бакингемшир примерно в 65 км от центрального Лондона.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны супруга королевы состоялись 17 апреля на территории Виндзорского замка под Лондоном. В связи с коронавирусными ограничениями в траурной церемонии приняли участие лишь 30 самых близких членов монаршей семьи.

Серия вечеринок

В последние недели британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые состоялись на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что как минимум две из них - 15 мая и 20 мая 2020 года - посещал сам Джонсон. Как объяснил премьер, он полагал, что речь идет об исключительно "рабочем мероприятии". Тем не менее, выступая в среду в парламенте, он принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Представители Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и "Либеральных демократов" не удовлетворились ответом Джонсона и призвали его подать в отставку.

На фоне скандала рейтинг одобрения деятельности премьера опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения на посту главы правительства. По данным социологического института YouGov, более половины британцев выступают за его отставку. Как отметили политические обозреватели, уход Джонсона со своего поста выглядит все более реальным вариантом развития событий в условиях растущего недовольства однопартийцев деятельностью премьера.

Сам Джонсон дал понять, что желает дождаться окончания расследования произошедших инцидентов, которое ведет высокопоставленная сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Как утверждают британские СМИ, она работает на госслужбе с 1970-х годов и пользуется уважением среди представителей различных политических течений. Эксперты не исключают, что выводы ее доклада могут вынудить Джонсона подать в отставку. При этом полиция Лондона отказалась проводить расследование вечеринок, аргументировав это решение тем, что правоохранительные органы не изучают давние нарушения санитарных правил.