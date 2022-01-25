Более 14,5 млн ПЦР-тестов провели в Подмосковье

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество проведенных ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции в Московской области превысило 14,5 млн, лаборатории переведены на усиленный режим работы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области количество проведенных ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции превысило 14,5 млн", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что ПЦР-исследования проводятся в Московской области бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания.

"ПЦР-диагностика - основной способ выявить COVID-19 у заболевшего. Наши лаборатории перешли на усиленный режим работы в связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе работают 14 гослабораторий и выполняется порядка 38,5 тыс. исследований в сутки. При необходимости это количество может быть увеличено до 70 тыс. исследований", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 704 783 случая заражения, в том числе 5 769 за последние сутки, выздоровели 618 107 человек, умерли 13 118. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 739 863 человека, коллективный иммунитет составляет 75,8%.