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Сообщения об угрозах минирования в школах Саратова не подтвердились

Правоохранительные органы устанавливают причастных к ложным сообщениям

ТАСС, 25 января. Сообщения об угрозах минирования в школах Саратова, из-за которых были прерваны занятия, не подтвердились. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Саратовской области в Telegram-канале.

"Сообщения об угрозах в образовательных учреждениях Саратова были направлены с иностранных серверов, [об этом] сообщили в правоохранительных органах. Проведены проверки всех учреждений, факты угроз не подтвердились", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать причастных к заведомо ложным сообщениям об угрозах террористических актов.

Ранее во вторник занятия в школах Саратова прервали из-за работы в зданиях образовательных учреждений экстренных служб. Местные СМИ сообщили, что эвакуация учащихся связана с угрозой минирования. Подобные меры принимаются во всех школах Саратова третий раз с начала января.

Ранее учащиеся и сотрудники всех школ Саратова эвакуировались 13 января после сообщений о минировании учебных заведений. 21 января ситуация повторилась, но экстренные службы также проверяли детские сады. По итогам проверки зданий образовательных организаций в прошлые разы опасные предметы не обнаружили. И в первом, и во втором случае отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области организовал доследственную проверку.

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РоссияСаратовская область
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