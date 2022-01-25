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В Краснодарском крае и Адыгее восстановили электроснабжение после непогоды

Без света ранее остались более 33 тыс. жителей этих регионов

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Нарушенное накануне в связи с непогодой электроснабжение в Краснодарском крае и Адыгеи восстановлено, говорится в распространенном во вторник сообщении Минэнерго РФ.

Утром в понедельник сообщалось, что без электричества остались свыше 33 тыс. жителей Краснодарского края и Адыгеи.

"Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Краснодарском крае и Республике Адыгея после отключений из-за непогоды (мокрого снега и ветра)", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за непогоды в нескольких муниципалитетах края зафиксированы локальные отключения электроэнергии.

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РоссияАдыгеяКраснодарский край
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