Власти Приморья изменят региональный закон о бродячих животных, не дожидаясь федерального

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Власти Приморского края намерены принять изменения в краевой закон о безнадзорных животных для защиты людей от агрессивных собак, не дожидаясь соответствующих изменений федерального закона. Об этом в среду на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Выпуская их (собак - прим. ТАСС) в среду обитания после стерилизации, даже чипирования, мы не решаем вопросы обеспечения безопасности граждан, мы решаем вопросы размножения, которые, может, через пять-семь лет отработаем. Потому что она будет охранять свою территорию, кормовую базу и таким же образом нападать на людей. <…> И мы, конечно, закон свой краевой сейчас издадим на следующем законодательном собрании. Наверное, он будет где-то не соответствовать федеральному, но в этом случае он будет направлен на сохранение жизни людей", - сказал Кожемяко.

Губернатор добавил, что накануне вместе с фракцией партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Приморья он обсудил нормы законопроекта. Среди них передача части полномочий частным ветеринарным врачам по определению характера и агрессивности собаки с последующим принятием решения о ее судьбе. Кроме того, говорилось о возможности направления субсидии на строительство питомников и субвенций на содержание собак.

"У нас сегодня главная задача в период января, февраля, марта, когда идет собачий гон, собачьи свадьбы, - обезопасить людей. <…> После того случая, который произошел с девочкой, когда она пострадала и погибла от укуса собак, здесь нам <...> нельзя дожидаться того, что, не дай бог, у нас такой случай произойдет", - добавил губернатор.

Как заявил в среду на очередном заседании Законодательного собрания Приморья руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Слепченко, уже сформирована рабочая группа, которая представлена в комитете по природопользованию. Она займется разработкой поправок к существующему закону. Он также заявил, что фракция планирует обратиться с этим вопросом к коллегам в Государственной думе.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала, что ведомство проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Такое решение было принято после инцидента в Забайкальском крае. Там в субботу из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка.