Около 1 млн москвичей прошли ревакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 6 млн человек привились от коронавируса в Москве, около 1 млн уже прошли вакцинацию повторно. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Более 6 млн человек сделали прививку от COVID-19 в Москве. Повторную вакцинацию прошли уже около 1 млн жителей столицы. По мнению экспертов, вакцинация остается самым действенным способом защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Тем, кто прошел ее более полугода назад, нужно обновить свою защиту - ревакцинироваться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число тех, кто делает повторную прививку в Москве, продолжает расти. Столичная инфраструктура полностью готова принять всех желающих пройти вакцинацию и ревакцинацию. По предварительной записи прививку от COVID-19 делают в 100 центрах вакцинации. Записаться туда можно несколькими способами: онлайн, через мобильные приложения, позвонив по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.

Без предварительной записи принимают выездные бригады вакцинации. Они работают в 38 точках Москвы: в торговых центрах, центрах госуслуг "Мои документы" и в других популярных местах.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 232 836 случаев заражения, из них 19 856 за последние сутки. Выздоровели 1 935 354 человека, умерли 38 588. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 583 886 человек, коллективный иммунитет составляет 66,6%.