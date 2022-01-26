В Московском регионе священники выезжали к больным ковидом более 5 тыс. раз

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. выездов к больным ковидом в Московском регионе, в больницы и на квартиры, совершили православные священнослужители за время пандемии с весны 2020 года, сообщила пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

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"Со 2 апреля 2020 года по 26 января 2022 года только в московском регионе священники из спецгруппы совершили 5 179 выездов и посетили 57 больниц", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотни православных волонтеров прошли специальные курсы и участвуют в уходе за пациентами COVID-стационаров Москвы.

В Москве просьбы о вызове священника к больному с коронавирусом принимаются круглосуточно по телефону +7 (903) 660-30-40, добавили в синодальном отделе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 358,7 млн человек, около 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 11 315 801 случай заражения, выздоровели 10 099 937 человек, умерли 328 105. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.