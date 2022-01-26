Около 270 пассажиров эвакуировали из автобусов, попавших в затор из-за метели в Норильске

НОРИЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. Около 270 человек были эвакуированы из автобусов, попавших в затор из-за ДТП во время метели в Норильске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"На место происшествия прибыла рабочая группа штаба "Шторм", проведены эвакуационные мероприятия около 270 пассажиров <...>. В настоящее время ведутся работы по ликвидации образовавшегося затора, восстановлено одностороннее движение", - сообщили в прокуратуре. По ее данным, в ДТП попали семь транспортных средств, в том числе четыре пассажирских автобуса. Как уточнили в полиции, информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Ранее в мэрии Норильска сообщили ТАСС, что 198 пассажиров автобусов были доставлены на городской автовокзал.

В Норильске с утра вторника действует штормовое предупреждение, бушует метель. На 8-9-м км автодороги Норильск - Алыкель произошло несколько ДТП, в том числе с участием пассажирского и грузового транспорта. Для эвакуации пассажиров пришлось задействовать вездеходный транспорт.