Дочка "Норникеля" восстановила участки земли на месте разлива дизельного топлива с ТЭЦ

НОРИЛЬСК, 26 января. /ТАСС/. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, дочерняя компания "Норникеля") завершила работы по восстановлению почв после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Об этом сообщил журналистам министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.

"Мы обсудили с коллегами результаты работ на тех нарушенных земельных участках, которые были в 2020 году. НТЭК 2020 год и весь 2021 год занималась рекультивацией этих участков <…> Сегодня мы зафиксировали, что администрация Норильска принимает эти работы и соответственно считаем, что эти земли восстановлены", - сообщил Борзых, добавив, что нормативы загрязнения почв были утверждены региональным правительством в декабре прошлого года.

По словам мэра Норильска Дмитрия Карасева, результаты проб на этих участках показали, что загрязнения там ниже утвержденных нормативов. Борзых отметил, что продолжаются работы по загрязненным водным объектам и береговой линии, а также очистке загрязненной почвы, которая при ликвидации аварии была вывезена на полигон, а также решается вопрос об утилизации заградительных бонов и сорбентов, использовавшихся при ликвидации разлива.