Медики назвали причину смерти пациенток ковидного роддома в Белгородской области

ТАСС, 26 января. Тяжелое состояние, обусловленное коронавирусом, стало причиной смерти в 2021 году женщин, лечившихся в ковид-центре для беременных в Белгородской области, сообщил в среду по итогам служебных проверок заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи областной клинической больницы Святителя Иоасафа Алексей Вартынь. Как отметили представители регионального Минздрава, в ковидном роддоме умерли 10 женщин и восемь детей, большинство из которых были недоношенными.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным следственного управления СК РФ, в 2021 году в ковид-центре для беременных в Белгородской области умерли семь женщин, в том числе беременные. В некоторых случаях умерли новорожденные. По сообщениям СМИ о случаях смерти в ковидном роддоме следователи и специалисты территориального органа Росздравнадзора проводят проверки.

"По всем случаям проведены служебные проверки на уровне областной больницы, областного перинатального центра с привлечением специалистов всех профилей, с какой патологией курировались пациентки. В каждом из них имеет полное совпадение клинического и патологоанатомического диагноза - все случаи материнских потерь признаны непредотвратимыми ввиду тяжести состояния пациенток, обусловленного ковид-инфекцией", - сказал Вартынь в ходе круглого стола.

Представители регионального Минздрава отметили, что всего в прошлом году лечение в ковид-центре для беременных прошли более 700 женщин.

"На сегодня 21 женщина находится в роддоме. В реанимационном отделении [находится] одна женщина, но мы ее планируем перевести в палату, женщина вышла из критического состояния", - отметила главный врач Шебекинской центральной районной больницы Олеся Нестеренко.

В 2020 году Шебекинскую центральную районную больницу перепрофилировали в ковид-центр для лечения беременных женщин, подобный центр является единственным в Белгородской области.