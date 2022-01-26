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В Ингушетии планируют построить первый приют для бродячих животных

Власти региона уже определили земельный участок под строительство в Карабулаке, в данный момент ведутся переговоры с возможным инвестором

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии выделили земельный участок для строительства первого в регионе приюта для бродячих собак и кошек. На данный момент ведутся переговоры с инвестором, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства региона.

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"Для строительства приюта в комплексе с ветеринарной клиникой и аптекой в Карабулаке определен земельный участок. Однако проблема заключается в отсутствии в региональном бюджете средств, в связи с чем сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором, о результатах которых администрации Магаса необходимо отчитаться до следующей недели", - передает пресс-служба слова руководителя ветуправления региона Беслана Дзугаева.

Как сообщается, для строительства типового приюта по самым минимальным ценам необходимо около 10-15 млн рублей в зависимости от загруженности.

"В 2020 году в Ингушетии приняли закон, по которому органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями по отлову, учету, содержанию и использованию бродячих животных, среди которых преимущественно собаки и кошки. Помимо этого, в их компетенцию входит транспортировка бездомных животных, осмотр, кастрация, уничтожение трупов умерших животных и т.д. Для надлежащего исполнения упомянутого закона необходимо иметь приют для передержки собак и кошек, которых в совокупности насчитывается более 1 000", - цитирует также пресс-служба Дзугаева.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала, что ведомство проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Такое решение было принято после инцидента в Забайкальском крае. Там в субботу из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка.

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