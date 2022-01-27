Парламент Каталонии одобрил "инициативу о ведьмах"

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Парламент испанского автономного сообщества Каталония одобрил в среду инициативу о восстановлении памяти женщин, которые были обвинены в колдовстве. Об этом сообщается в публикации на сайте региональной палаты.

"В ходе пленарного заседания был одобрен проект резолюции об обвиненных в колдовстве, - отмечается в коммюнике. - Парламент признает этих женщин "жертвами женоненавистнических преследований" и выражает свою поддержку кампании: "Они не были ведьмами, они были женщинами". "Текст также восстанавливает историческую память о женщинах, несправедливо осужденных, казненных и подвергшихся репрессиям на протяжении всей истории за колдовство, облагораживает их и выдвигает требования, способствуя действиям по компенсации".

Инициатива рассчитывает продвигать "политику, направленную на сохранение памяти стольких женщин, несправедливо казненных за необоснованные приговоры, и содействие исторической справедливости".

По данным газеты ABC, между XV и XVIII веками Каталония была одним из самых активных европейских регионов, боровшихся с колдовством. В ходе данного периода под этим предлогом было казнено не менее 700 женщин.