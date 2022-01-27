На портале "Книга памяти блокадного Ленинграда" появились новые документы о его защитниках

"К очередной годовщине полного снятия блокады Главархив Москвы разместил на портале "Книга памяти блокадного Ленинграда" материалы 140 Героев Советского Союза - участников обороны Ленинграда 1941-1944 годов. Их можно найти, вбив ФИО в адресной строке. <...> Пользователям портала теперь доступны их автобиографии, личные воспоминания, фронтовые письма, учетные карточки, служебные характеристики, фотографии. Это отвечает основной задаче проекта - сведению "большинства имеющихся источников информации о судьбах жителей блокадного города и его защитниках в одну точку доступа", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что год назад Главархив Москвы разместил в "Книге памяти блокадного Ленинграда" подборку снимков, сделанных в осажденном городе фотокорреспондентом Сергеем Струнниковым зимой 1942 - 43 годов.

"Книга памяти блокадного Ленинграда" - база данных о жителях и защитниках блокадного Ленинграда в период Великой Отечественной войны - была создана по поручению Президента России Владимира Путина в 2020 году. Она включает информацию о сотнях тысяч защитников осажденного города, сражавшихся в составе регулярных воинских частей и в народном ополчении, о жителях блокадного Ленинграда, эвакуированных гражданах.

К реализации проекта подключились архивные учреждения многих регионов страны. Портал постоянно пополняется сведениями из максимально широкого круга источников, прежде всего архивных. Это печатные издания, различные базы данных, картотеки, списки, документы из паспортных столов, ЗАГСов, военкоматов, наградные документы, донесения о безвозвратных потерях.

Одна из важных составляющих проекта - возможность загрузки данных непосредственно пользователями. Они публикуют на портале воспоминания, документы, фотографии, связанные с историей блокады. Сейчас общий объем банка данных составляет около 9 млн записей.