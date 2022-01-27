"Колодец жизни". Как вода спасла северные окраины блокадного Ленинграда

На территории Политехнического университета есть место, где до сих пор собираются люди, чтобы почтить память защитников блокадного Ленинграда. Это "Колодец жизни" на Гражданке, в районе города, где расположен Политех, — место совершенно особенное не только для тех, кто связал с вузом свою жизнь, но и для живущих или живших там горожан, хранящих память о его истории в годы блокады

Сейчас со станции метро "Политехническая" можно за 15 минут добраться до центра Петербурга, а в 1941 году это была загородная окраина, хотя Политех уже тогда стал точкой роста и центром технического прогресса. Так называемая Гражданская колония, а в народе попросту Гражданка, имела свою котельную, свой газовый завод и даже выпускала собственную газету до 1932 года. У такой самостоятельности была и обратная сторона — когда грянула война и немцы сомкнули кольцо осады у Ленинграда, надеяться "гражданским" стало не на кого — только на себя. Именно здесь и находилось то, без чего немыслимой была бы вся последующая история Гражданки.

Описание Колодец во дворе Политехнического университета, 1940-е годы © Музей истории СПбПУ

Источником жизни и надежды тогда стал колодец с питьевой водой. И хотя он был далеко не единственным на территории Политеха в военные годы, он последним прекратил свое существование и стал для местных чем-то вроде символа. Сегодня на этом месте памятный знак, выполненный в виде ледяной глыбы со следами пулевых отверстий, надпись на котором гласит: "На этом месте в блокадную зиму 1941−1942 гг. находился артезианский колодец, снабжавший водой семьи сотрудников Политехнического института и два расположенных поблизости военных госпиталя". Но обо всем по порядку… Автономия Несмотря на то что первые поселения на Гражданке возникли еще при Екатерине II, динамичное развитие эта область получила только при строительстве Политехнического института — грандиозного проекта, на который не жалели ни денег, ни сил. "Стройка, в общем-то, шла великая. Об этом говорит хотя бы то, в какие короткие сроки была выполнена такая колоссальная работа, — 19 февраля 1899 года здесь поля и леса, а 2 октября 1902 года уже начинаются занятия. То есть за три года было построено практически все", — рассказал историк Валерий Климов, директор Музея истории СПбПУ. Проект изначально предполагал полную автономность института — ведь для того, чтобы оборудовать по последнему слову техники только химическую лабораторию, нужно было как минимум провести в помещение газ, что уже было редкостью для того времени. Тогда же при строительстве были вырыты первые пожарные водоемы, но вряд ли кто-то мог предполагать, насколько они пригодятся в будущем.

Описание Строительство на территории Политехнического института © Пресс-служба Политехнического института

"В плане 1903 года указаны большой пожарный водоем и три колодца. Артезианские скважины были специально вырыты для различных нужд: как для строительства, так и для обеспечения питьевой водой. Самая глубокая скважина (как раз ставшая впоследствии "Колодцем жизни") использовалась, как написано в плане, для добычи питьевой воды. Остальные водоемы в то время были предназначены, предположительно, для строительства", — отмечает Климов. "Был построен такой автономный городок со всем своим. Своя котельная, свой газовый завод, своя почта, свой телеграф, своя электростанция — все было здесь свое. На тот момент все это было далеко за городом, порядка 6 км", — подчеркивает Валерий Климов.

Когда началась война, Политех стал сердцем Гражданки. Здесь организовали госпиталь на 2 тыс. человек, активно продолжалась научная деятельность, в механических мастерских не прекращалась работа для нужд фронта, а жители окрестностей активно вовлекались в работу и помогали сотрудникам института чем только можно было. И все это было бы невозможно, если бы не грунтовая вода, проходившая здесь достаточно близко. Можно сказать, что "гражданских" спасла их родная земля. Наглядно это подтверждает история семьи Зинаиды Матвеевны Филиной, в июне 1941-го жившей в деревне Ручьи. У Зинаиды было шестеро братьев и сестер, трое, в том числе и сама Зина, совсем малыши. Отец почти сразу ушел на фронт, а мама и четверо старших детей отправились работать в Политех и на неразрывно с ним связанный аэродром Сосновка. Госпиталь В конце августа 1941 года военный совет Ленинградского фронта принял решение организовать госпиталь №11/16 в главном здании Политехнического института. Задача была непростая — чтобы получить десять отделений, разместив в каждом по 200 и более человек, нужно было освободить аудитории, кабинеты и лаборатории, многие из которых имели уникальное и сложное оборудование. Впоследствии для нужд госпиталя потребовался и второй учебный корпус института. Кровати, постельное белье, шкафы перевезли из общежития.

Описание Главное здание Политехнического университета, 1940-е годы © Музей истории СПбПУ

Дирекция института прекрасно понимала, что своими силами с поставленной задачей не справиться. Тут и понадобилась помощь местных жителей, многие из которых приходили в госпиталь помогать на безвозмездной основе. Однако люди, не имевшие опыта обустройства госпиталей, едва ли могли в одночасье сделать все правильно, а потому начало этой работы было таким же, как и начало всей войны для советского народа, — тяжелым, отдающим безысходностью. "Я ходила устраиваться туда (в госпиталь) работать. Велели прийти через два дня. В институте грязь, повалены внутри и около парты, столы, кровати, тюфяки, все ходят в пальто, холодно, сыро, окна где заклеены темной бумагой, где забиты фанерой или просто стекол нет. И военные, и сестры, и нововзятые санитарки и еще всякие люди ходят, и не видно от этого никакого толка и порядка", — писала студентка третьего курса инженерно-физического факультета Наташа Карнаухова в книге "Политехнический институт в годы блокады и эвакуации". Но постепенно работа политехнического госпиталя пошла на лад, свою роль в этой маленькой победе жизни над смертью сыграли родные Зинаиды Филиной. По ее воспоминаниям, в госпитале успели поработать ее мама, старшие братья Саша и Сережа, а также сестра Катя. Сережа, к примеру, был одним из ответственных за воду — и если летом эта задача не выглядела такой уж сложной, то зимой приходилось проявлять смекалку. "Первая зима была страшная. И в эту зиму воду для госпиталя можно было добыть только вот из этого колодца. Но даже он так обледенел, что туда ничего не проходило. И вот Сережа пришел расстроенный и говорит: "Мам, воду-то мне не достать, может, ты мне дашь этот маленький бидончик алюминиевый?" Они к нему что-то привязали, чтобы он тонул, и таким образом доставали воду из этого колодца", — вспоминает Зинаида Матвеевна.

Описание Территория Политехнического университета, 1940-е годы © Музей истории СПбПУ

Была еще одна причина, по которой люди шли работать в госпиталь, — вольнонаемные сотрудники получали рабочую карточку, а значит, и хлеб. Таким образом, госпиталь давал воможность выжить не только раненым солдатам, но и голодающим жителям. Однако его сотрудники, погруженные в каждодневную и сложную работу, испытывали неоднозначные чувства. "Я хожу по зданию института и совершенно не чувствую, что здесь когда-то давно, очень давно занимались. Или что там были вечера и танцевали в актовом зале. И даже главная лестница не производит на меня прежнего впечатления. Она темна и холодна. Есть только раненые и палаты", — писала Наташа Карнаухова в своей книге. Несмотря на это, с поставленной задачей люди Гражданки справились — уже летом 42-го госпиталь был признан одним из образцовых лечебных учреждений. Тогда же госпиталь перевели в Академию связи имени Буденного. "Витаминный напиток" Еще одним немаловажным фактором, спасшим тысячи человеческих жизней, стало производство "Витаминного напитка". К концу марта 1942 года к дистрофии как основной причине смертности присоединилась цинга. Из-за острой нехватки продовольствия проблему восполнения недостатка витамина С у населения пришлось решать при помощи научной смекалки — в результате и появился "Витаминный напиток". Средство было просто в изготовлении, а главный его ингредиент — хвоя — имелся в изобилии на северных окраинах. Политех, хоть и не являлся основным производителем напитка, все же вносил существенный вклад. "В лаборатории общей химии изготавливалось около 200 л такого напитка ежедневно. Он спас если не миллионы, то тысячи жизней. Напиток был гадким на вкус, и пить его было почти невозможно, но стакан, 150−200 г, в день спасал тебя от цинги", — рассказал Валерий Климов.

Описание Мастерская Политехнического университета, 1940-е годы © Музей истории СПбПУ

Одним из тех, кто трудился в Политехе над созданием этого чуда, была Екатерина Ковалевская-Зазерская — первая в России женщина-профессор и одна из первых русских женщин-химиков. По словам ее внука, ныне ведущего инженера СПбПУ Юрия Акульшина, его бабушка не уехала в эвакуацию, а осталась в Политехе, поскольку была очень ценным и квалифицированным специалистом. "Мама с сестрой выехали, а бабушка с дедушкой остались в Политехе. По рассказам, моя бабушка активно занималась изготовлением этого напитка по выпущенной методичке, поскольку была профессиональным химиком. Нужно было собранную хвою разминать и оттирать, чтоб она была более сухая, а раз хвоя не осыпалась, то, грубо говоря, можно было хранить в снегу эти ветки — ну, чтоб запас можно было сделать. Дальше нужно было размочить это чем-то вроде лимонной кислоты. Если была возможность, добавляли щепотку сладкого, разливали по бутылочкам и закупоривали", — объяснил способ приготовления напитка Юрий Акульшин. Выше было сказано, что главным ингредиентом напитка являлась хвоя, однако есть и другой важнейший компонент — вода. Не будь на этом месте скважин с питьевой водой, кто знает, сколько еще жизней унесла бушевавшая тогда цинга. Так "Колодец жизни" в очередной раз оправдал свое название. Аэродром Аэродром Сосновка начали строить почти сразу после начала войны. В первую блокадную зиму аэродром уже располагал боевыми самолетами, готовыми к взлету. Это был важнейший стратегический объект для обороны Ленинграда, неподалеку (чуть дальше от того места, где сейчас располагается станция метро "Академическая") был еще один аэродром — дальней авиации. "Все-таки с этой стороны кольцо блокады замыкалось на финнах, у которых авиации почти не было, и что самое главное — у них не было дальнобойной артиллерии. В том числе поэтому эта часть города гораздо меньше подвергалась обстрелу. Еще одним фактором стала необходимость защитить два аэродрома, от которых зависела жизнь в городе. Соответственно, поэтому система противовоздушной обороны здесь была довольно мощная — немцы боялись сюда летать", — подчеркнул Валерий Климов.

Описание Пункт ПВО на водонапорной башне © Музей истории СПбПУ

Удивительно, но даже здесь косвенную, хотя и далеко не последнюю роль сыграла вода: на водонапорной башне Политеха располагался один из главных пунктов противовоздушной обороны. Обслуживали его в том числе студентки — именно на нем несла службу старшая сестра Зинаиды Филиной Анна. "В военкомате ее направили в часть 30−32 на аэродром Сосновка, его еще называли Базсклад. Там были все боеприпасы. Аня работала вот на этом Базскладе. Она научилась стрелять из зениток — сколько они подбили этих немецких самолетов. Она жила там, на аэродроме. Получала там какие-то денежки за работу — они обслуживали летный состав, стирали им, убирали и в то же время проходили военную службу по полной программе", — вспоминает Зинаида Матвеевна.

Описание Водонапорная башня © Музей истории СПбПУ