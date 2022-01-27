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Пандемия COVID-19

Глава Генштаба Армении и другие высокопоставленные офицеры армии заразились коронавирусом

Из-зa этого приняли решение отложить официальный прием в честь Дня ВС

ЕРЕВАН, 27 января. /ТАСС/. Глава Генштаба Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян и другие высокопоставленные представители вооруженных сил страны заразились коронавирусной инфекцией, из-зa чего было принято решение отложить официальный прием в честь Дня ВС, запланированный на 28 января. Об этом в четверг, ссылаясь на свои источники, сообщил Общественный телеканал страны.

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"Запланированный на 28 января прием, посвященный 30-летию образования вооруженных сил, который должен был состояться в большом зале гостиничного комплекса "Двин", перенесен. Начальник Генштаба ВС, а также другие высокопоставленные должностные лица армии заразились коронавирусом", - отметил источники Общественного телеканала.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией, болезнь протекает бессимптомно.

В Армении за последнюю неделю наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В четверг поступила информация, что за сутки в стране инфицировались более 2 500 человек. На прошлой неделе фиксировалось в среднем от 500 до 900 случаев заражения в сутки.

Теги
АрменияПандемия COVID-19
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