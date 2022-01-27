В СФ заявили, что применение "Спутника V" могло бы решить проблему нехватки вакцин в мире

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Широкое применение "Спутника V" могло бы решить проблему с недостаточным распределением вакцин в мире, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину по бюрократически причинам. Об этом в четверг заявил член комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе дебатов по резолюции о мерах со стороны государств для противодействия пандемии коронавируса в рамках январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"В резолюции указано, что глобальное распределение и использование вакцин не было ни справедливым, ни достаточным, несмотря на механизм COVAX. Использование "Спутника V" могло бы существенно улучшить ситуацию", - сказал Круглый.

Сенатор указал на то, что "российская вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена ВОЗ", тем не менее она признана и используется более чем в 70 странах, в том числе входящих в Совет Европы. "Ей привиты на сегодняшний день более 200 млн человек. Она показала свою эффективность и безопасность в многочисленных исследованиях", - добавил политик.

"Российская Федерация сотрудничает с ВОЗ по вопросу одобрения вакцин, ни разу эксперты ВОЗ не сообщали о каких-либо отрицательных свойствах этой вакцины, объясняют в своих комментариях задержку одобрения лишь бюрократическими причинами", - продолжил сенатор.

Круглый подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольный, "никто не может подвергаться политическому, социально давлению" в этом вопросе. По его словам, "эти принципы должны остаться неизменными", но в некоторых странах к вакцинации принуждают путем штрафов, отмены социальных выплат и т. д. "Указанные меры не приводят к желаемому результату, а наоборот, как показывает практика, вызывают многотысячные протесты и рост социальной напряженности", - сказал сенатор, отметив, что для подавления выступлений при холодной погоде применяются водометы, нарушаются демократические нормы.