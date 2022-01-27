{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СФ заявили, что применение "Спутника V" могло бы решить проблему нехватки вакцин в мире

Член комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый указал на то, что "российская вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена ВОЗ", тем не менее она признана и используется более чем в 70 странах, в том числе входящих в Совет Европы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Широкое применение "Спутника V" могло бы решить проблему с недостаточным распределением вакцин в мире, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину по бюрократически причинам. Об этом в четверг заявил член комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе дебатов по резолюции о мерах со стороны государств для противодействия пандемии коронавируса в рамках январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"В резолюции указано, что глобальное распределение и использование вакцин не было ни справедливым, ни достаточным, несмотря на механизм COVAX. Использование "Спутника V" могло бы существенно улучшить ситуацию", - сказал Круглый.

Сенатор указал на то, что "российская вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена ВОЗ", тем не менее она признана и используется более чем в 70 странах, в том числе входящих в Совет Европы. "Ей привиты на сегодняшний день более 200 млн человек. Она показала свою эффективность и безопасность в многочисленных исследованиях", - добавил политик.

"Российская Федерация сотрудничает с ВОЗ по вопросу одобрения вакцин, ни разу эксперты ВОЗ не сообщали о каких-либо отрицательных свойствах этой вакцины, объясняют в своих комментариях задержку одобрения лишь бюрократическими причинами", - продолжил сенатор.

Круглый подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольный, "никто не может подвергаться политическому, социально давлению" в этом вопросе. По его словам, "эти принципы должны остаться неизменными", но в некоторых странах к вакцинации принуждают путем штрафов, отмены социальных выплат и т. д. "Указанные меры не приводят к желаемому результату, а наоборот, как показывает практика, вызывают многотысячные протесты и рост социальной напряженности", - сказал сенатор, отметив, что для подавления выступлений при холодной погоде применяются водометы, нарушаются демократические нормы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В МГУ опровергли информацию о переходе вуза на дистанционное обучение
Читать полностью