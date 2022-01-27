В Санкт-Петербурге открыли памятник учителям, работавшим в блокаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Монумент, посвященный памяти учителей, которые обучали и воспитывали детей в осажденном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны, открыли в четверг в Соляном переулке в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре.

"Памятник стал частью экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда. Скульптура установлена по инициативе Надежды Васильевны Строгоновой, которая всю блокаду работала учителем. Сейчас ей 101 год, 53, из которых она посвятила работе в школе", - рассказали в комитете.

Скульптурная композиция изображает фигуру изможденной женщины, сидящей у разбитого снарядом окна и прижимающей к себе ребенка. Автором монумента стал молодой скульптор Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств имени И. Е. Репина. В числе его предыдущих известных работ - памятник Александру III, который установлен в музее-заповеднике "Гатчина".

В торжественной церемонии открытия памятника, состоявшейся в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. "Учитель в блокадном Ленинграде - это человек, дававший ребенку школьное детство. В осажденном городе они сохраняли наше будущее. Многие не выдержали лишений военных лет, отдавая все силы и душу своим ученикам. Вечная им память!" - привели в пресс-службе городского парламента слова Бельского.

После торжественной части участники церемонии осмотрели развернутую в музее экспозицию "Они учили в Ленинграде", посвященную подвигу блокадных учителей. На выставке можно увидеть ученические тетради, аттестаты, блокадные сочинения и записи учителей.

Полуденный залп и возложения цветов

Ранее в четверг также прошло возложение цветов к мемориальной доске на доме 14 по Невскому проспекту, где с блокадных лет сохранилась надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". В честь Дня Ленинградской Победы утром зажглись огни Ростральных колонн, они также будут гореть вечером с 19:00 до 22:00.

78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады посвятили полуденный залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Как сообщили в пресс-службе Государственного музея истории города, выстрел произвел Вячеслав Сергеевич Лялин. Он родился в 1939 году и всю блокаду прожил с матерью в Ленинграде. После войны был учеником мастера на одном из оборонных заводов города, впоследствии занимался преподавательской деятельностью. В последние годы занимается общественной работой.

Также в Петропавловской крепости состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку, посвященному героическому подвигу альпинистов - защитников блокадного Ленинграда: Михаила Боброва, Алоизия Зембы, Александры Пригожевой, Ольги Фирсовой, Михаила Шестакова. В период блокады они осуществляли маскировку высотных памятников Ленинграда - Адмиралтейства, Петропавловского собора, Инженерного (Михайловского) замка, Исаакиевского собора. Александра Пригожева и Алоизий Земба погибли в блокадном Ленинграде от голода в 1942 году.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, кинологи в этот день возложили цветы к памятнику "Военным дрессировщикам и служебным собакам". "Памятник установлен на месте школы-питомника НКВД по Ленинграду, осуществлявшему в годы блокады подготовку специалистов и служебных собак. В ходе обороны Ленинграда кинологи и служебные собаки искали и обезвреживали диверсионные группы противника, минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы и эвакуировали раненных", - отмечается в сообщении.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".