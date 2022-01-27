ВЦИОМ: треть россиян выступила против идеи ЦБ запретить сделки с криптовалютой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мнения россиян по предложению Банка России запретить операции с криптовалютой разделились. Порядка 32% респондентов отрицательно отнеслись к инициативе ЦБ РФ, столько же поддержали идею, почти треть (33%) выразили безразличие по этому вопросу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и их обращение.

"Мнения россиян, знающих о биткойне, относительно предложения Центробанка запретить сделки с криптовалютой в России разделились примерно поровну: положительно и отрицательно (по 32%), скорее безразличными остались 33% опрошенных", - говорится в сообщении ВЦИОМ, опубликованном в четверг на сайте организации.

Как показал опрос, около 64% респондентов осведомлены о биткойне, почти каждый пятый (19%) впервые услышал о криптовалюте во время опроса.

Больше половины (54%) молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет отнеслись отрицательно к идее запрета криптовалюты, ровно половина (50%) опрошенных в возрасте 25-34 лет негативно воспринимает эту идею. 36% россиян в возрасте 45-59 лет реагируют положительно на запрет, а больше половины (53%) сограждан старше 60 лет поддерживают идею запрета криптовалюты.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 января. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.