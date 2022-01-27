Главархив Москвы опубликовал новые видеоматериалы ко дню снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главархив Москвы и Департамент образования и науки Москвы выпустили серию видеороликов, на которых московские школьники читают статьи из газеты "Правда", описывающие жизнь города во время блокады Ленинграда. Все новые материалы можно увидеть в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", рассказали ТАСС в Главархиве.

"27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. К этой дате Главархив Москвы и Департамент образования и науки Москвы выпустили серию видеороликов, на которых московские школьники читают статьи из газеты "Правда", описывающие жизнь города во время блокады. Все записи, а также почти 300 статей и заметок из "Правды" можно найти в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". Здесь же размещены видеоролики в рамках проекта "Дневники детей войны", где голосами современных детей звучат воспоминания их ровесников о немецкой оккупации Московской области 1941 года", - говорится в сообщении.

Опубликованные в газете "Правда" статьи о Ленинграде показывают огромную силу воли его жителей и защитников: "достаточно сказать, что ленинградцы, находясь в блокаде, наладили выпуск 52 видов вооружения и боеприпасов". Ученые решали задачи оборонного значения, разрабатывали новые методы лечения раненых, в городе издавали книги, работали театры и библиотеки. В Ленинграде композитор Дмитрий Шостакович сочинил одно из величайших музыкальных произведений XX века - Седьмую симфонию.

Писатель-ленинградец, а в годы войны военный корреспондент Павел Лукницкий так описывал на страницах "Правды" находящийся уже год в кольце врага город: "Издали, при первом взгляде, город будто не изменился: чистые улицы, цветущие сады и парки; на улицах - трамваи, автомобили, прохожие. Но вглядись: вот разрушенный, разъятый бомбой сверху донизу дом; вот другой, сплошь прогоревший, скалящий голые стены; вот еще дома, истыканные осколками немецких снарядов. Вглядись в парки, сады, скверики! Не клумбы с цветами, не просто яркая, сочная трава, а огороды повсюду! Каждый клочок земли в Ленинграде использован для огородов".

"Ленинград - город беспримерного мужества, стойкости и отваги. Подвиг его жителей и защитников вошел в мировую историю. Ленинград сковал вокруг себя значительные силы гитлеровской армии, не позволив им развить наступление в другие районы СССР. К дате его полного освобождения от фашистской блокады мы поделились с горожанами материалами, которые хранятся в Главархиве Москвы, и которые дают возможность познакомиться с жизнью города и его защитников с конца августа 1941 года, когда было прервано железнодорожное сообщение, до конца января 1944 года, когда было восстановлено пригородное движение пассажирских поездов", - рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

О блокаде

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года предприняли пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как "День Ленинградской Победы".