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Энергетики восстановили отопление в 30 жилых домах в Екатеринбурге

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании отметили, что в период проведения ремонтных работ температура в жилых помещениях не опускалась ниже нормативных 20 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Отопление в 30 жилых домах в микрорайоне Екатеринбурга восстановлено после аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

"Теплоснабжение и подача горячей воды потребителям 30 домов Пионерского поселка полностью восстановлены. Учитывая температуру наружного воздуха (6-8 градусов ниже нуля днем - прим. ТАСС), температура в помещениях не опускалась ниже нормативных 20 градусов", - сказали в пресс-службе.

В ЕТК добавили, что специалисты заменили шесть метров изношенного участка. К работам привлекалось 20 человек и четыре единицы спецтехники.

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