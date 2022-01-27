Энергетики восстановили отопление в 30 жилых домах в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Отопление в 30 жилых домах в микрорайоне Екатеринбурга восстановлено после аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

"Теплоснабжение и подача горячей воды потребителям 30 домов Пионерского поселка полностью восстановлены. Учитывая температуру наружного воздуха (6-8 градусов ниже нуля днем - прим. ТАСС), температура в помещениях не опускалась ниже нормативных 20 градусов", - сказали в пресс-службе.

В ЕТК добавили, что специалисты заменили шесть метров изношенного участка. К работам привлекалось 20 человек и четыре единицы спецтехники.