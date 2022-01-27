Бывшие узники Освенцима призвали не допустить забвения преступлений нацистов

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Память о трагической истории нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме должна сохраняться и передаваться из поколения в поколение, чтобы не допустить повторения этих страшных событий. С таким призывом обратились в четверг бывшие узники лагеря смерти, выступившие на церемонии, посвященной 77-й годовщине освобождения освенцимского концлагеря Красной армией.

"В современном мире, полном актуальных проблем, тяжелых конфликтов, новых смертельных болезней, человечество все меньше и меньше вспоминает Холокост - то огромное число отобранных жизней, мучений, смертей невинных", - сказала бывшая узница концлагеря Халина Биренбаум. "Время и забвение могут стереть их следы", - добавила она, подчеркнув, что неумолимо уходят люди, которые пережили эти мучения и изо всех сил старались задокументировать все факты, чтобы "закрепить их в человеческой памяти и предостеречь от их повторения".

"Забвение преступлений той войны и уничтожения людей представляет собой угрозу повторения тех ужасов", - констатировала Биренбаум. "Я с возрастающим возмущением и болью смотрю на шумные и безнаказанные марши ненависти к другим людям - к евреям, к беженцам. Мы хорошо знаем, что если продолжить марши отравленных ненавистью людей, то результатом станут газовые камеры, страшная смерть миллионов", - указала она.

"Мы не дали себя сломать эсэсовцам и капо, которые в этой школе Биркенау готовили нас к страшной смерти, а если и не смерти, то к работе на Третий рейх пока хватит сил и жизни. Мы выжили, сохранили человечность, в этих трагичных условиях голода и холода сохранили мечту о свободе. Она позволила нам дотянуть до конца", - отметил бывший узник концлагеря Аушвиц-Биркенау Богдан Бартниковский, который попал в Освенцим подростком.

По его словам, выживших осталось уже очень мало. "Для нас каждое такое выступление - страшные переживания. Но мы должны говорить, чтобы сохранить память о том, что здесь происходило, до чего может довести тоталитаризм", - указал Бартниковский.

По словам директора созданного на месте бывшего концлагеря музея "Аушвиц-Биркенау" Петра Цивиньского, современный мир отличается безразличием. "По-прежнему в нашей памяти слишком мало морального беспокойства", - указал он. "Не такой памяти хотели выжившие", - отметил он, призвав всех в этот день к моменту тишины и раздумий о своих ответственности и безразличии.

Освенцим

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.