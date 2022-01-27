В Сириусе планируют привлекать бизнес для решения проблемы бездомных собак

СИРИУС /Федеральная территория/, 27 января. /ТАСС/. Власти федеральной территории (ФТ) Сириус планируют привлекать бизнесменов для шефства над приютом для бездомных собак, сообщил в четверг в своем аккаунте в соцсети Instagram глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.

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"Работаем над решением проблемы бездомных животных в Сириусе, тема сложная и неоднозначная. Одно из возможных решений - строительство своего приюта, сначала временного, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки, а после - постоянного, возможно, не в Сириусе. Для спонсорской помощи на содержание животных хотелось бы привлечь бизнес. Сегодня обсудили эту возможность с крупными отельерами и управляющими компаниями", - написал он.

В рамках программ социальной ответственности бизнесу было предложено организовать шефство над приютом, и многие предприниматели подтвердили готовность. В ходе совещания также прозвучало предложение привлекать волонтеров и использовать временный приют как передержку, чтобы пристраивать животных, пояснил Плишкин.

"Вокруг очень много неравнодушных людей. Убежден, что пути решения должны быть цивилизованными и гуманными. Приютов крайне мало, и они уже не принимают новых собак. Протоколы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) быстрого результата не дают, они рассчитаны на уменьшение количества собак на перспективу", - добавил глава администрации ФТ.

В России в последнее время участились случаи нападения бродячих собак на людей. В среду следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя, которого по дороге на работу загрызли животные. Мэрия Магадана в четверг ввела режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак. Мнения по поводу решения сложной ситуации высказывают чиновники, депутаты, эксперты.