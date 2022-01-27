Петербуржцы отметили день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга почтили траурно-праздничными мероприятиями память защитников Ленинграда в день его полного освобождения от фашистской блокады. Предваряя традиционный праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", который в этом году прошел в формате онлайн, горожан с памятной датой поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила журналистам пресс-служба администрации губернатора.

"Блокада вошла в память человечества как одна из самых трагических страниц мировой истории. Ленинград показал пример мужества, героизма, стойкости и любви к Родине. История блокады - это не только героизм защитников города, но пример неисчерпаемой воли к жизни, способности побеждать в немыслимых испытаниях. Ленинградцы, петербуржцы навсегда останутся главными хранителями этой памяти. Ни одна страница не должна быть забыта. Это наша боль, честь и слава. Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам - всем, кто воевал на фронтах, трудился на заводах, учил детей, спасал раненых в госпиталях, сохранял наши уникальные памятники. Вечная память и слава героям Ленинграда! Мира, добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам", - приводит слова Беглова пресс-служба администрации.

Помимо торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов, которые прошли на знаковых для этой даты местах, вниманию петербуржцев были представлены новые выставки, проведены кинопоказы и концерты. Кроме того, телеканал "Санкт-Петербург" представил проект, подразумевающий цикл документальных фильмов "О чем помнят здания". Основными героями кинокартин стали здания и памятные места Санкт-Петербурга, пережившие блокаду и хранящие в себе ее историю. Также в честь 78-й годовщины пролеты Дворцового моста через Неву подсветили оливковым и зеленым. Это цвета ленты медали "За оборону Ленинграда" и почетного знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Музейные выставки

Государственный музей истории Санкт-Петербурга представил в Музее печати выставку "Ленинградский характер". Выставка рассказывает о судьбе блокадного ребенка и жителя дома, где сейчас располагается музей, - Галины Бариновой. На ней представлены фотографии и архивные документы того времени. Не остался в стороне и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи - там открылась уникальная фотовыставка "Ленинградский день Победы", рассказывающая о жизни блокадного города фотоязыком известных блокадных фотографов, среди которых Александр Бродский и Борис Кудояров.

Акции памяти

Студенты "Военмеха" провели памятную акцию "Блокадный свет". В Петропавловской крепости были представлены достижения студенческих поисковых отрядов и патриотических молодежных клубов. А во дворе Государственной академической капеллы состоялась акция памяти "900 дней и ночей". На фасаде капеллы транслировалось интерактивное светозвуковое представление, включающее кадры кинохроник.