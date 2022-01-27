Петербуржцы отметили день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга почтили траурно-праздничными мероприятиями память защитников Ленинграда в день его полного освобождения от фашистской блокады. Предваряя традиционный праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", который в этом году прошел в формате онлайн, горожан с памятной датой поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила журналистам пресс-служба администрации губернатора.
"Блокада вошла в память человечества как одна из самых трагических страниц мировой истории. Ленинград показал пример мужества, героизма, стойкости и любви к Родине. История блокады - это не только героизм защитников города, но пример неисчерпаемой воли к жизни, способности побеждать в немыслимых испытаниях. Ленинградцы, петербуржцы навсегда останутся главными хранителями этой памяти. Ни одна страница не должна быть забыта. Это наша боль, честь и слава. Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам - всем, кто воевал на фронтах, трудился на заводах, учил детей, спасал раненых в госпиталях, сохранял наши уникальные памятники. Вечная память и слава героям Ленинграда! Мира, добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам", - приводит слова Беглова пресс-служба администрации.
Помимо торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов, которые прошли на знаковых для этой даты местах, вниманию петербуржцев были представлены новые выставки, проведены кинопоказы и концерты. Кроме того, телеканал "Санкт-Петербург" представил проект, подразумевающий цикл документальных фильмов "О чем помнят здания". Основными героями кинокартин стали здания и памятные места Санкт-Петербурга, пережившие блокаду и хранящие в себе ее историю. Также в честь 78-й годовщины пролеты Дворцового моста через Неву подсветили оливковым и зеленым. Это цвета ленты медали "За оборону Ленинграда" и почетного знака "Жителю блокадного Ленинграда".
Музейные выставки
Государственный музей истории Санкт-Петербурга представил в Музее печати выставку "Ленинградский характер". Выставка рассказывает о судьбе блокадного ребенка и жителя дома, где сейчас располагается музей, - Галины Бариновой. На ней представлены фотографии и архивные документы того времени. Не остался в стороне и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи - там открылась уникальная фотовыставка "Ленинградский день Победы", рассказывающая о жизни блокадного города фотоязыком известных блокадных фотографов, среди которых Александр Бродский и Борис Кудояров.
Акции памяти
Студенты "Военмеха" провели памятную акцию "Блокадный свет". В Петропавловской крепости были представлены достижения студенческих поисковых отрядов и патриотических молодежных клубов. А во дворе Государственной академической капеллы состоялась акция памяти "900 дней и ночей". На фасаде капеллы транслировалось интерактивное светозвуковое представление, включающее кадры кинохроник.
Полицейские Петербурга также почтили память защитников блокадного города, совершив марш по Дороге жизни. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны.
"11 сотрудников полиции в свободное от службы время совершили марш-пробег по маршруту Дороги жизни. Старт был дан в 8 утра от "памятника Регулировщице" на Рябовском шоссе. На протяжении 45 километров маршрута полицейские возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны, завершив пробег у памятника "Паровоз" на 47-м километре Дороги жизни", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
О блокаде Ленинграда
Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года предприняли пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как "День Ленинградской Победы".