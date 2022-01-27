Гутерриш в День памяти жертв Холокоста предостерег от попыток переписать историю

"Холокост случился не для того, чтобы быть уроком для человечества. Как сказала Ханна Арендт, Холокост "никогда не должен был случиться, потому что мы никогда не сможем наказать виновных, или простить за него, или смириться с ним". Но он случился. И фраза "Никогда снова" не будет иметь смысла, если мы не используем прошлое как мерку для нашего времени. То, что мы наблюдаем сегодня, должно вызывать у нас беспокойство и побуждать к действию. А это возрождение отрицания Холокоста, это попытки переписать историю, попытки обелить и реабилитировать людей, которые совершили преступления против человечности", - отметил он в обращении, распространенном в четверг офисом генсека.

Гутерриш добавил, что молодежь, судя по опросам общественного мнения, все меньше знает о Холокосте. "Невежество при этом часто сопровождается случаями, когда проявления нетерпимости игнорируются, - продолжил он. - Я был возмущен, когда узнал, что некоторые люди, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, используют желтую звезду, которую приходилось носить евреям в нацистской Германии. Антисемитские выпады, как словесные, так и физические нападения участились за время пандемии, несмотря на локдауны и карантины."

Генеральный секретарь ООН отметил, что, хотя не стоит напрямую уподоблять нынешнее время 1930-м годам в плане роста нацизма и антисемитизма, игнорировать тревожные явления в этой области тоже не следует.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.